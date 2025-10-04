Domenico Lombardi al Fondo di investimento italiano di Cdp
Nei prossimi giorni verrà sciolto il nodo della successione al Fondo Italiano d’Investimento sgr, dopo l’uscita di Davide Bertone. Il Foglio è in grado di anticipare che sarà Domenico Lombardi, economista con esperienza internazionale (già al Fmi, alla Banca Mondiale e oggi docente alla Luiss e indipendente in Mps), a prendere la guida della sgr. La scelta porta la firma di Cassa Depositi e Prestiti, principale azionista del Fondo, che ha spinto per una figura capace di coniugare reputazione internazionale e conoscenza del sistema bancario italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Fondo Italiano d'Investimento entra in Skynet Technology - Fondo Italiano d'Investimento SGR entra nel capitale di Skynet Technology spa, azienda specializzata nel supporto tecnologico e digitale per le attività retail del settore Fashion & Luxury. Lo riporta ansa.it