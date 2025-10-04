DOMENICA IN | MARA VENIER TRA BALLANDO E SAN FRANCESCO GLI OSPITI DEL 5 OTTOBRE
Domenica 5 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10, torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La terza puntata si preannuncia intensa e ricca di contenuti, tra grandi ospiti, momenti di spettacolo e riflessioni sull’attualità. Corinne Cléry sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto con Mara Venier, in cui ripercorrerà la sua carriera, affrontando anche il complesso rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame tra genitori e figli sarà anche al centro dell’approfondimento dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, con la partecipazione – oltre all’attrice francese – di Luca Barbareschi, della psicoterapeuta Maria Rita Parsi e di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. 🔗 Leggi su Bubinoblog
