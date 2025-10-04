Domenica di sagra a Noale | con l' anatra anche folclore mercatini e fontane
Una ventina di piccole aziende locali del settore enogastronomico, vere e proprie eccellenze del territorio, animeranno dal mattino piazza XX settembre domenica 5 ottobre, giornata clou della sagra del Rosario di Noale.Alle ore 10.30, sotto lo chapiteau, il giornalista Claudio De Min, esperto del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre la 72ª Sagra del Cari del Comune di Baldissero Torinese celebra un’eccellenza vitivinicola locale, il vino che è noto anche come Pelaverga ed è uno dei simboli delle colline torinesi, raro, pregiato, frutto di una lunga storia - facebook.com Vai su Facebook
