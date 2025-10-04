Domenica di sagra a Noale | con l' anatra anche folclore mercatini e fontane

Una ventina di piccole aziende locali del settore enogastronomico, vere e proprie eccellenze del territorio, animeranno dal mattino piazza XX settembre domenica 5 ottobre, giornata clou della sagra del Rosario di Noale.Alle ore 10.30, sotto lo chapiteau, il giornalista Claudio De Min, esperto del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

domenica sagra noale anatraDomenica di sagra a Noale: con l'anatra anche folclore, mercatini e fontane - Una ventina di piccole aziende locali del settore enogastronomico, vere e proprie eccellenze del territorio, animeranno dal mattino piazza XX settembre domenica 5 ottobre, giornata clou della sagra de ... Come scrive veneziatoday.it

Conto alla rovescia per la sagra di Noale: venerdì debutta la Festa dell'Anatra - Appuntamento nella città dei Tempesta dal 3 al 7 ottobre, tra Piazza Castello, giardini Vecellio e largo San Giorgio ... Da veneziatoday.it

