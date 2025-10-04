Dolores Dori la 44enne uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato

VENEZIA - Tre colpi di pistola sparati all'addome per un matrimonio che non s'ha da fare. Dolores Dori, 44 anni, nomade di etnia sinti con residenza nelle case popolari di Camponogara. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Dolores Dori, la 44enne uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi. Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di giovedì era stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Indagano per omicidio

Dolores Dori, la 44enne uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi. Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato - Dolores Dori, 44 anni, nomade di etnia sinti con residenza nelle case popolari di ...

Abbandonata agonizzante in ospedale, il giallo della morte di Dolores Dori: la lite per le nozze e gli spari davanti al figlio - si è fermata davanti al pronto soccorso di Desenzano intorno alle 19 di giovedì 2 ottobre e si è allontanata poco ...