Dolores Dori la 44enne uccisa mentre cercava di recuperare la figlia nel campo nomadi Nella faida tra famiglie sinti spunta il video di minacce del marito armato
Abbandonata agonizzante in ospedale, il giallo della morte di Dolores Dori: la lite per le nozze e gli spari davanti al figlio - si è fermata davanti al pronto soccorso di Desenzano intorno alle 19 di giovedì 2 ottobre e si è allontanata poco