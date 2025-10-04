Docente precaria pagava scuola paritaria per ottenere punteggio il racconto

Succede in Puglia, una scuola paritaria sotto accusa perché una docente racconta di aver dovuto restituire parte del proprio stipendio per ottenere punteggio. Le parole della docente sono state raccolte nelle pagine di Repubblica.it, edizione di Bari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docente - precaria

Docente precaria senza futuro, “pronta a fare la lavapiatti”

“Idonea e abilitata, ma sono a casa. Sembra la ruota della fortuna. Niente macchina, né pizza il sabato”: la vita da docente precaria di Daniela

Carta docente, va anche ai supplenti su posto in organico di fatto, lo dice il Tribunale di Roma, 1.500 euro con interessi alla precaria difesa da Anief https://www.orizzontescuola.it/va-anche-ai-supplenti-su-posto-in-organico-di-fatto-lo-dice-il-tribunale-di-roma- - facebook.com Vai su Facebook

Docente precaria pagava per lavorare nelle paritarie e fare punteggio: “sono rimasta incastrata” - Per dieci anni una docente di 43 anni avrebbe versato parte del proprio stipendio ai titolari della scuola paritaria di Foggia dove lavorava: 600 euro su 900, “sotto banco”. Riporta tecnicadellascuola.it

Docente foggiana: “Per dieci anni ho pagato per lavorare in una scuola paritaria, mi servivano i punti per entrare nel pubblico” - Negli anni ha lavorato sei giorni su sette, dalle 8 alle 14, occupandosi anche di mansioni extra: “Facevo la collaboratrice scolastica e persino l’idraulico, pur di non perdere il posto”. Si legge su giornaledipuglia.com