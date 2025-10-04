Disuguaglianza educativa un salvagente per 10mila bimbi
Almeno 10mila bambini, bambine, adolescenti raggiunti in 10 anni di progetti sulle disuguaglianze educative che, spesso, partiti come sperimentazioni, sono poi entrati a far parte delle politiche pubbliche. Questo il bilancio tracciato da Fondazione della Comunità Bresciana, nell’incontro “Dai territori alla comunità“ che si è tenuto nella sede dell’Università Cattolica, nell’ambito del Festival internazionale dell’Educazione, che si è aperto giovedì sera con la serata al Teatro Grande e che vede alla direzione scientifica Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della formazione della Cattolica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: disuguaglianza - educativa
PUGLIE “Crediamo che nell’alleanza educativa tra Chiesa, scuola e famiglia si realizzi la condizione più feconda per formare le coscienze e promuovere il dialogo, il confronto e l’impegno per un futuro di pace e giustizia”. - facebook.com Vai su Facebook
Disuguaglianza educativa, un “salvagente“ per 10mila bimbi - Almeno 10mila bambini, bambine, adolescenti raggiunti in 10 anni di progetti sulle disuguaglianze educative che, spesso, partiti come ... Si legge su ilgiorno.it