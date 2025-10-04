Almeno 10mila bambini, bambine, adolescenti raggiunti in 10 anni di progetti sulle disuguaglianze educative che, spesso, partiti come sperimentazioni, sono poi entrati a far parte delle politiche pubbliche. Questo il bilancio tracciato da Fondazione della Comunità Bresciana, nell’incontro “Dai territori alla comunità“ che si è tenuto nella sede dell’Università Cattolica, nell’ambito del Festival internazionale dell’Educazione, che si è aperto giovedì sera con la serata al Teatro Grande e che vede alla direzione scientifica Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della formazione della Cattolica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disuguaglianza educativa, un “salvagente“ per 10mila bimbi