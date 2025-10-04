Disney+ | tutti i titoli in arrivo a ottobre 2025 | da Marvel Zombies a High Potential 2
Ottobre è il mese perfetto per lasciarsi conquistare da brividi, risate e grandi storie. E Disney+ celebra l’autunno con un catalogo ricchissimo di novità, tra ritorni attesissimi, serie originali e titoli perfetti per l’atmosfera di Halloween. Dalle nuove produzioni Marvel al debutto della seconda stagione di High Potential, passando per documentari esclusivi e film per tutta la famiglia: ecco tutto ciò che arriva in streaming su Disney+ a ottobre 2025. Le serie originali di ottobre 2025 su Disney+. Tra i titoli di punta del mese spicca High Potential 2, che torna con nuovi casi e con la brillante protagonista interpretata da Kaitlin Olson, sempre pronta a risolvere enigmi criminali con il suo intuito fuori dal comune. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: disney - tutti
Il miglior seguito Disney: il film del 1998 che ha sorpreso tutti
Thunderbolts è un successo in streaming: ecco tutti i numeri registrati su Disney+
Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a settembre 2025
Ancora più storie, ancora più divertimento! Il catalogo digitale Panini Disney si amplia anche questo mese con tante nuove uscite, disponibili su tutti i principali store! Ecco la lista completa delle uscite digitali di ottobre: I migliori anni Disney 18/19 PK Giant - facebook.com Vai su Facebook
Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a settembre 2025 - Con l'arrivo della stagione autunnale Disney+ si prepara ad aggiungere nuovi titoli in catalogo. superguidatv.it scrive
Disney+, uscite ottobre 2025: arriva la finale in diretta di Italia's got talent - Dal calcio femminile alle nuove serie originali, passando per crime drama e misteri: ottobre su Disney+ si annuncia come un mese pieno di storie diverse. Da libero.it