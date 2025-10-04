La presenza di topi negli scantinati aveva creato preoccupazione alla scuola comunale Pambera di via Casoni, nel quartiere Marconi, ma oggi la situazione è finalmente sotto controllo. La struttura, che ospita un centinaio di bambini suddivisi in quattro sezioni a età mista, potrà riaprire lunedì, dopo le operazioni di sanificazione e tutte le verifiche necessarie. Il problema era emerso alla fine di settembre, quando alcuni operatori della scuola avevano segnalato la presenza di roditori all’interno degli scantinati. Subito il Comune ha attivato un’azienda specializzata, che ha collocato trappole catturando alcuni esemplari, mentre l’Ausl ha seguito da vicino la situazione per monitorare gli aspetti igienico-sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disinfestazione ultimata. Riapre la materna Pambera