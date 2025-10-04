Discarica abusiva Denunce a tre società

Area sequestrata e cinque perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria. È l’esito dell’attività, resa nota ieri anche se effettuata nei giorni scorsi, dai carabinieri del Gruppo Forestale di Pavia e di Lodi, nell’ambito di un’indagine della Procura di Pavia su una presunta gestione illecita di rifiuti speciali. Il terreno agricolo finito sotto sequestro si trova a Chignolo Po, con l’operazione che ha coinvolto anche i militari della locale stazione, mentre le perquisizioni sono state eseguite nei confronti dei legali rappresentanti, denunciati in stato di libertà, delle tre società coinvolte: Saet Immobiliare di Lodivecchio (gestore dell’area), Trimper di Morimondo (che tratta i rifiuti) e Cava San Giacomo, con sede a Pavia (trasportatore). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

