disavventura a cinque cerchi crolla controsoffitto del lounge

La fotografia che da alcuni giorni circola su Facebook inizialmente aveva addirittura fatto pensare a un fake, a un effetto creato con l'intelligenza artificiale. In realtà è tutto vero, un disastro che tuttavia, e questa è la nota positiva, non ha coinvolto persone. Nessun ferito nel crollo di un telaio metallico all'interno dell'edificio denominato "Family Lounge" dello Ski Stadium ai piedi della pista Stelvio a Bormio che tra pochi mesi ospiterà alcune delle gare di sci alpino più attese dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. È accaduto mercoledì e si è trattato di un incidente, più precisamente di "una errata movimentazione da parte dell'impresa esecutrice durante le fasi di completamento del montaggio del controsoffitto".

