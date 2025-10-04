Disattivazione Postamat | Si scaricano sull' utenza i ' costi della criminalità
“La decisione assunta da Poste Italiane di disattivare 20 postazioni Atm Postamat, al netto dei disservizi, nelle ore notturne, dalle 19 alle 08.30, sull’intero territorio provinciale è inaccettabile”. Lo dichiara Giuseppe Zippo, persona nota per il suo impegno a sostegno dei consumatori. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Poste Italiane ha deciso la chiusura notturna degli sportelli Postamat in 8 comuni contro i furti con la tecnica della marmotta esplosivo per scardinare gli erogatori. La chiusura temporanea riguarda Aquilonia, Carife, Casalbore, Conza della Campania, Lacedo