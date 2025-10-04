Diritti alla salute mentale | serve un’assistenza uguale da Nord a Sud
Sei milioni di italiani convivono con malattie che colpiscono mente e sistema nervoso, eppure l’assistenza non è ancora un diritto uniforme. Da Milano parte un appello per trasformare questa disuguaglianza in una priorità politica, sanitaria e culturale, superando barriere geografiche ed economiche che continuano a escludere i più fragili. Disuguaglianze: la fotografia di un’urgenza nazionale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: diritti - salute
