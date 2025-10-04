DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 4 ottobre | Inter-Cremonese 4-1 pari tra Atalanta e Como

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa Si è aperta con il colpo esterno del Sassuolo sul campo del Verona la sesta giornata del campionato di Serie A. A decidere l’anticipo del ‘Bentegodi’ la rete di Pinamonti. Juve-Milan, battutaccia di Tudor su Modric (LaPresse) – Calciomercato.it Lazio-Torino e Parma-Lecce sono le prime sue gare del sabato, mentre alle 18 l’ Inter ospite a San Siro la Cremonese senza l’infortunato Thuram. A chiudere in serata il derby lombardo tra Atalanta e Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta tutte le notizie di sabato 4 ottobre inter cremonese 4 1 pari tra atalanta e como

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 4 ottobre: Inter-Cremonese 4-1, pari tra Atalanta e Como

In questa notizia si parla di: diretta - tutte

Nasce la collaborazione tra Deltatre e LNP per tutte le partite di basket in diretta streaming

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di sabato 12 luglio LIVE

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 13 luglio LIVE

diretta tutte notizie sabatoDIRETTA | Tutte le notizie di sabato 4 ottobre - Tutte le notizie di oggi, sabato 4 ottobre, dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ... Riporta calciomercato.it

Calciomercato, tutte le notizie di sabato 23 agosto - Tutte le trattative e le news di mercato di sabato 23 agosto: segui la diretta di Calciomercato. Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Tutte Notizie Sabato