Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due sfide in programma alle 15 Spesso crudele e beffardo, il destino può consegnare nelle mani di Maurizio Sarri le sorti del suo predecessore-successore Marco Baroni. Protagonista di un avvio di stagione a dir poco deludente, l’allenatore del Torino può giocarsi la panchina contro la sua ex squadra: la Lazio. DIRETTA Serie A, Lazio-Torino (Lapresse) – calciomercato.it Proprio all’interno delle mura dello Stadio Olimpico, i granata hanno collezionato l’unica gioia in campionato, battendo la Roma per 1-0 con un gol di Simeone. Un acuto che sembrava foriero di una vera rinascita, ma che invece si è rivelato un episodio isolato ed illusorio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Serie A, Lazio-Torino e Parma-Lecce: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE