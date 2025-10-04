DIRETTA Serie A Atalanta-Como | segui la cronaca LIVE
Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i biancoblu di Fabregas in tempo reale L’ Atalanta e il Como si affrontano a Bergamo nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni separate da un solo punto in classifica in favore dei bergamaschi che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine. Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta (foto Ansa) – Calciomercato.it Galvanizzati dal primo successo in Champions League contro il Club Brugge martedì scorso, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali dopo il pareggio di sabato scorso contro la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - serie
Ternana, le avversarie dei rossoverdi nel torneo di Serie C: la compilazione del calendario in DIRETTA
Serie C Sky WiFi 2025-2026: calendario 1ª-7ª giornata in diretta su Sky Sport e streaming NOW
Serie BKT 2025/2026, il calendario della 1a, 2a, 3a giornata in diretta tv su DAZN e LaB Channel
Telesveva. . +++IL SUPER WEEK-END DI CALCIO È SU TELESVEVA: DOMANI IN DIRETTA REAL NORMANNA-FIDELIS ANDRIA, STASERA BARLETTA AL "PUTTILLI" CON IL POMPEI, IN CASA ANCHE FASANO E MARTINA – SERIE B: BARI CERCA LA S - facebook.com Vai su Facebook
?#LazioTorino diretta: segui la partita di Serie A LIVE - X Vai su X
DIRETTA Serie A, Atalanta-Como: segui la cronaca LIVE - L'Atalanta di Juric affronta il Como di Fabregas nell'anticipo di Serie A. Scrive calciomercato.it
Atalanta-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 1), la Dea di Ivan Juric ospita i lariani di Cesc Fabregas nel quinto turno di campionato ... Lo riporta tuttosport.com