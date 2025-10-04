Tutto pronto per la sfida tra Inter e Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti vogliono rimanere imbattuti anche in questa giornata di campionato. Le emozioni nella cornice del Meazza non mancheranno. Segui con noi la Diretta Live della sfida. Pochi secondi fa 4 Ottobre 2025 19:50 7:50 pm 90?- Segnalati quattro minuti di recupero! 2 minuti fa 4 Ottobre 2025 19:49 7:49 pm L’Inter perde di lucidità. 89?-Negli ultimi minuti di gioco, l’Inter perde di lucidità. Altra palla persa a centrocampo e riparte il contropiede della Cremonese. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Diretta Live Inter-Cremonese, 4-1: gol di Bonazzoli