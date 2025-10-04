Tutto pronto per la sfida tra Inter e Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti vogliono rimanere imbattuti anche in questa giornata di campionato. Le emozioni nella cornice del Meazza non mancheranno. Segui con noi la Diretta Live della sfida. 3 minuti fa 4 Ottobre 2025 18:48 6:48 pm 45’+1?- INTERVALLO!. Termina il primo tempo di Inter-Cremonese con il risultato di 2-0. Dominio nerazzurro: tante palle gol da parte dei calciatori di Chivu. Lautaro e Bonny a segno, ma sono da ricordare anche il gol annullato ad Akanji e le occasioni nitidissime di Mkhitaryan e Frattesi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Diretta Live Inter-Cremonese, 2-0: finisce il primo tempo!