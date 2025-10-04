Diretta Live Inter-Cremonese 1-0 | Lautaro a segno!
Tutto pronto per la sfida tra Inter e Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti vogliono rimanere imbattuti anche in questa giornata di campionato. Le emozioni nella cornice del Meazza non mancheranno. Segui con noi la Diretta Live della sfida. 1 minuti fa 4 Ottobre 2025 18:09 6:09 pm Ci prova anche la Cremonese. 8?-Un pasticcio di Dumfries lascia la Cremonese in possesso della palla. Sommer reattivo salva la porta. 4 minuti fa 4 Ottobre 2025 18:07 6:07 pm 1-0 per l’Inter! Lautaro a segno!. 6?- L’alchimia in attacco si fa subito sentire. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
