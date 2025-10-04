Diretta Live Inter-Cremonese 1-0 | annullato il gol di coppia Dimarco-Akanji
Tutto pronto per la sfida tra Inter e Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti vogliono rimanere imbattuti anche in questa giornata di campionato. Le emozioni nella cornice del Meazza non mancheranno. Segui con noi la Diretta Live della sfida. 2 minuti fa 4 Ottobre 2025 18:19 6:19 pm Mkhitaryan vicino al gol!. Inter on fire in questa prima parte della sfida. Anche Mkhitaryan ci prova, ma il portiere si fa trovare pronto! 3 minuti fa 4 Ottobre 2025 18:17 6:17 pm Ci prova di nuovo Frattesi. 17?- Frattesi riceve la palla da Lautaro e calcia in porta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: diretta - inter
Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità
Monaco-Inter (Amichevole, 08-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN
Annunciato Vlahovic all’Inter: la rivelazione è arrivata in diretta | CM.IT
? Inter-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook
? #Inter-Slavia Praga diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - X Vai su X
Inter-Cremonese 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol Lautaro Martinez, rete annullata ad Akanji - Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Quando si gioca Inter - Cremonese? - Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it