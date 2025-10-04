Dionigi sereno Ho ritrovato la squadra che lotta e corre
Mister Dionigi, affronterete la terza partita in sette giorni: è più difficile trovare le energie fisiche o le risorse mentali? "Sicuramente quelle fisiche per poter essere pronti atleticamente. Dal punto di vista della testa ci arriviamo bene. Dopo la brutta prestazione col Sudtirol abbiamo visto una Reggiana che lotta, corre e non si arrende. Era importante ritrovarsi subito, adesso è chiaro che lo scoglio maggiore sono le scorie della fatica. Dovrò mettere in campo le persone che stanno meglio". Marras è recuperato? Magnani potrà giocare? " Marras l'altra sera ha finito con i crampi perché ha corso tanto, ma ci sarà.
