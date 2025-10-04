Dimissioni La Greca Anastasi | Spirito di servizio e rispetto istituzionale hanno segnato la sua azione

"Nel corso di questi due anni di mandato abbiamo avuto modo di apprezzare l'eccellente tratto umano e la costante leale collaborazione istituzionale del vicesindaco La Greca, sempre animato dal superiore interesse generale e da un autentico spirito di servizio verso la città".

Comune, dimissioni del vicesindaco Paolo La Greca e scenari futuri tra ritorni e nuovi nomi

Catania, il vicesindaco La Greca lascia la giunta e torna all’Università - CATANIA – Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco e assessore della giunta comunale. Scrive livesicilia.it