Dimissioni La Greca Anastasi | Spirito di servizio e rispetto istituzionale hanno segnato la sua azione

Cataniatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel corso di questi due anni di mandato abbiamo avuto modo di apprezzare l’eccellente tratto umano e la costante leale collaborazione istituzionale del vicesindaco La Greca, sempre animato dal superiore interesse generale e da un autentico spirito di servizio verso la città”. E' quanto dichiara. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dimissioni - greca

Comune, dimissioni del vicesindaco Paolo La Greca e scenari futuri tra ritorni e nuovi nomi

dimissioni greca anastasi spiritoCatania, il vicesindaco La Greca lascia la giunta e torna all’Università - CATANIA – Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco e assessore della giunta comunale. Scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Dimissioni Greca Anastasi Spirito