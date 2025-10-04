Le Skechers Bobs Sport Visionary Essence sono disponibili su Amazon a un prezzo scontato rispetto al listino di soli 41 euro, IVA inclusa. Si tratta di sneakers leggere, con tomaia in maglia bicolore che favorisce la traspirazione e facilita il lavaggio completo in lavatrice. La suola flessibile e l’imbottitura interna migliorano il comfort durante la camminata, rendendole adatte a un utilizzo quotidiano. Il modello appartiene alla linea Bobs, che prevede materiali e processi con attenzione alla sostenibilità ambientale. Sono una scelta pratica per chi cerca calzature versatili e facili da mantenere Vai all’offerta su Amazon Design pensato per il comfort quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dimentica i dolori dopo una lunga camminata: queste scarpe di Skechers ti coccolano fin dal primo passo