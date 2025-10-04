Dimensionamento scolastico la giunta | Vito Fabiano e Don Milani tornino alle rispettive autonomie

La giunta comunale di Latina chiede che gli istituti comprensivi “Don Milani” e “Vito Fabiano” tornino autonomi e separati. L’organo di governo di piazza del Popolo ha approvato la consueta delibera sul dimensionamento scolastico, in questo caso per l’anno scolastico 2026-27, dopo avere raccolto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dimensionamento scolastico: l'Umbria di no al taglio delle autonomie scolastiche, ricorso al Tar

Dimensionamento scolastico, la Regione Umbria ricorre al TAR contro il taglio delle scuole

Dimensionamento scolastico, 328 iscrizioni in meno nei vari gradi

Dimensionamento scolastico, la giunta: "Vito Fabiano e Don Milani tornino alle rispettive autonomie" - La giunta comunale di Latina chiede che gli istituti comprensivi "Don Milani" e "Vito Fabiano" tornino autonomi e separati.

Accorpamento don Milani e Vito Fabiano, la proposta fa discutere - Le proposte di dimensionamento scolastico per la provincia di Latina sono di nuovo approdate ieri in consiglio regionale del Lazio che dovrà a breve decidere sugli accorpamenti e nuovi indirizzi