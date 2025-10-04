Dimarco torna sulla sconfitta della sua Inter contro la Juventus | Avevamo fatto una grande partita! Ma stiamo ripartendo alla grande

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato così dopo il 4-1 contro la Cremonese, tornando così sulla sconfitta con la Juventus. Le sue parole. A DAZN nel postpartita di  Inter Cremonese, l’esterno nerazzurro  Federico Dimarco  ha commentato così la vittoria per 4-1 nel match valido per la 6^ giornata del campionato di  Serie A  202526. Ecco cosa ha detto, tornando anche sulla sconfitta per 4-3 con la Juve. IO DA CHIOCCIA A BONNY E PIO ESPOSITO?  – « Penso che sono prima di tutto due grandissimi ragazzi, che si sono integrati subito alla grande. Sono due giocatori forti che meritano quello che stanno facendo e poi questa battuta a me l’ha già Thuram a fine primo tempo, dicendomi “sei quello delle prime volte”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

