Dimarco torna sulla sconfitta della sua Inter contro la Juventus | Avevamo fatto una grande partita! Ma stiamo ripartendo alla grande

Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato così dopo il 4-1 contro la Cremonese, tornando così sulla sconfitta con la Juventus. Le sue parole. A DAZN nel postpartita di Inter Cremonese, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha commentato così la vittoria per 4-1 nel match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Ecco cosa ha detto, tornando anche sulla sconfitta per 4-3 con la Juve. IO DA CHIOCCIA A BONNY E PIO ESPOSITO? – « Penso che sono prima di tutto due grandissimi ragazzi, che si sono integrati subito alla grande. Sono due giocatori forti che meritano quello che stanno facendo e poi questa battuta a me l’ha già Thuram a fine primo tempo, dicendomi “sei quello delle prime volte”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

