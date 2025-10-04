Dimarco corregge il tiro | Inzaghi? Ho solo risposto a una domanda Parlerò sempre bene del mister

Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Cremonese, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha commentato così la vittoria roboante ottenuta per 4 a 1 nel match valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526.

Una frecciatina nemmeno troppo velata, auella di Federico Dimarco al suo ex allenatore Simone Inzaghi Pensate che Chivu lo stia gestendo in maniera migliore? - facebook.com Vai su Facebook

