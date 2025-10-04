Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha commentato così la vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Cremonese, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha commentato così la vittoria roboante ottenuta per 4 a 1 nel match valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Dimarco è stato uno dei migliori in campo per la squadra di Chivu, realizzando anche il gol del 3 a 0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. IO DA CHIOCCIA A BONNY E PIO ESPOSITO? – « Penso che sono prima di tutto due grandissimi ragazzi, che si sono integrati subito alla grande. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco a Dazn: «Oggi siamo stati dominanti. La mia su Inzaghi era solo una risposta, mi sono trovato benissimo con lui. Thuram mi ha fatto una battuta»