Dimarco a Dazn | Oggi siamo stati dominanti La mia su Inzaghi era solo una risposta mi sono trovato benissimo con lui Thuram mi ha fatto una battuta

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha commentato così la vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Cremonese, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha commentato così la vittoria roboante ottenuta per 4 a 1 nel match valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Dimarco è stato uno dei migliori in campo per la squadra di Chivu, realizzando anche il gol del 3 a 0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. IO DA CHIOCCIA A BONNY E PIO ESPOSITO? – « Penso che sono prima di tutto due grandissimi ragazzi, che si sono integrati subito alla grande. 🔗 Leggi su Internews24.com

dimarco a dazn oggi siamo stati dominanti la mia su inzaghi era solo una risposta mi sono trovato benissimo con lui thuram mi ha fatto una battuta

© Internews24.com - Dimarco a Dazn: «Oggi siamo stati dominanti. La mia su Inzaghi era solo una risposta, mi sono trovato benissimo con lui. Thuram mi ha fatto una battuta»

In questa notizia si parla di: dimarco - dazn

Dimarco a Dazn: «Con il Torino abbiamo fatto bene, contro l’Udinese bisogna fare questo»

Dimarco a DAZN: «Era importante vincere, venivamo da due sconfitte in campionato e dovevamo portare punti a casa»

dimarco dazn oggi siamoDimarco: “Thuram mi ha fatto questa battuta! Due di fila da 90 minuti? Nei quattro anni con Inzaghi…” - Dimarco: “Thuram mi ha fatto questa battuta! Lo riporta msn.com

dimarco dazn oggi siamoInter, Dimarco: "Oggi era importante vincere, dobbiamo continuare a lavorare così" - L'esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo chiuso con un successo per. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Dimarco Dazn Oggi Siamo