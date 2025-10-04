Dighe che collassano e incidenti industriali | dal 7 al 15 ottobre quattro nuove simulazioni in Emilia-Romagna per ‘IT-Alert
L’Emilia-Romagna torna sul campo con quattro nuove esercitazioni, dal 7 al 15 ottobre, per testare IT-Alert, il sistema di allarme pubblico del Dipartimento nazionale di Protezione civile che avvisa la cittadinanza in situazioni di grave rischio. Si parte martedì 7 da Suviana, sull’appennino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: dighe - collassano
