Diego Lopez Juve possibile svolta nella corsa al nuovo direttore sportivo | Comolli può accelerare per l’ex Lens e Bordeaux Novità

Diego Lopez Juve, un profilo globale per il mercato: Comolli conosce bene lo spagnolo, apprezzato per la sua fitta rete di contatti. Sfumata la pista che portava a Rui Braz, la Juventus valuta le alternative per la poltrona di Direttore Sportivo. E se da un lato resiste la soluzione “italiana” che porta a Marco Ottolini, dall’altro prende sempre più quota la pista internazionale, sponsorizzata in prima persona dal nuovo AD Damien Comolli. Come riportato da Tuttosport, uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza è quello dello spagnolo Diego Lopez. Diego Lopez Juve: l’identikit del manager. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diego Lopez Juve, possibile svolta nella corsa al nuovo direttore sportivo: Comolli può accelerare per l’ex Lens e Bordeaux. Novità

In questa notizia si parla di: diego - lopez

Il regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez a Vasto: vuole girare un film sulla pesca italiana

Kiss of the spider woman: diego luna e jennifer lopez nel dramma musicale innovativo

Diego Lopez Juventus, torna di moda il nome dell’ex Lens e Bordeaux come nuovo ds! Occhio anche a queste alternative: la lista aggiornata

Non tramonta la pista #DiegoLopez Tutti gli aggiornamenti - X Vai su X

È l’ex giocatore ed ex allenatore del Cagliari Diego Lopez l’ospite di oggi de “Il Cagliari in Diretta”, il salottino di Radiolina del giovedì dedicato al Cagliari Calcio che va in onda alle 18.30. ?Conducono Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu! C - facebook.com Vai su Facebook

Diego Lopez Juventus, occhi puntati sull’ex Lens per il ruolo di nuovo ds: possibile testa a testa con l’altro grande obiettivo. Ultime - Diego Lopez Juventus, il suo nome è stato accostato ai bianconeri: Comolli lo conosce e ne apprezza la rete di contatti a livello globale Se la pista che porta a Marco Ottolini rappresenta la continui ... Si legge su juventusnews24.com

Diego Lopez Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo direttore sportivo bianconero: quel dettaglio può fare la differenza - Diego Lopez Juve, il suo nome è stato accostato ai bianconeri: Comolli lo conosce e ne apprezza la rete di contatti a livello globale Se la pista che porta a Marco Ottolini rappresenta la continuità e ... Come scrive juventusnews24.com