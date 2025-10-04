Dieci sagre e feste da non perdere in Toscana | ecco tutto il meglio del weekend

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa fare il 4 e 5 ottobre: tanti appuntamenti, non solo con l'enogastronomia. Allestiti mercatini di antiquariato ma anche rievocazioni storiche. Un'occasione perfetta per visitare tanti borghi meno conosciuto ma che sono uno scrigno di bellezze storiche e artistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dieci sagre e feste da non perdere in toscana ecco tutto il meglio del weekend

