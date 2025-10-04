Dieci cadetti dell’US Air Force a Decimomannu | l’IFTS consolida il suo ruolo globale

Per la prima volta, dei piloti americani si addestrano al di fuori degli Stati Uniti. L’8 settembre, presso la base aerea di Decimomannu, in Sardegna, è infatti partito il corso “Multiphase Jet Training”, frutto dell’accordo siglato il 21 agosto tra l’Aeronautica Militare e la US Air Force. Un percorso di nove mesi che consentirà a dieci cadetti della United States Air Force di conseguire il brevetto militare sul M-346 prodotto da Leonardo, denominato T-346 dalla nostra Forza Armata. L’ingresso degli allievi statunitensi segna un passaggio di rilievo per l’International Flight Training School (IFTS), il polo di addestramento al volo creato nel 2018 dalla collaborazione strategica tra Aeronautica Militare e Leonardo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

