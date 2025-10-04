diddy condannato a 4 anni di carcere la lettera alla famiglia

Ha sconvolto Hollywood la scoperta dei cosiddetti freak off, orge in giro per il mondo il cui principale organizzatore era Sean Combs, tra i più famosi rapper al mondo, noto ultimamente con lo pseudonimo di P. Diddy. A luglio 2025 Combs fu giudicato colpevole di trasporto finalizzato alla prostituzione e oggi condannato a più di quattro anni di detenzione. Prima della condanna, il rapper ha dedicato una lettera alla famiglia. Diddy condannato a 4 anni di carcere. Sean Combs è tra i personaggi più influenti della scena musicale globale degli ultimi trent’anni. Il processo che l’ha visto sul banco degli imputati è stato seguito dai media di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

