Diagnosticare l’Alzheimer? A Sondrio ora è possibile
Da alcuni giorni all’ ospedale di Sondrio è possibile effettuare la Pet con Florbetaben-F18, un esame di medicina nucleare altamente innovativo che consente di individuare nel cervello l’accumulo di beta-amiloide, proteina considerata uno dei segnali precoci della malattia di Alzheimer. "Siamo orgogliosi di presentare questa nuova proposta che qualifica ulteriormente il servizio sanitario provinciale - sottolinea Claudio Barbonetti, direttore della Radioterapia e Medicina Nucleare e del Dipartimento dei Servizi Clinici - È un fiore all’occhiello, una possibilità diagnostica disponibile soltanto in pochi centri ospedalieri in Lombardia, che ai pazienti di Valtellina e Valchiavenna eviterà trasferte fuori provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
All'ospedale di Sondrio un nuovo macchinario per diagnosticare l'Alzheimer
