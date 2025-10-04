Di Francesco imbriglia Cuesta il Lecce ottiene a Parma la prima vittoria stagionale
PARMA – Con un gol di Sottil, schierato al posto dell’infortunato Morente, il Lecce sbanca Parma e ottiene la prima vittoria in campionato. I giallorossi sono passati in vantaggio al minuto 38 grazie a un cross basso indirizzato verso il secondo palo che il portiere Suzuki non ha saputo leggere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
