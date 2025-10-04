Detruyer pronta al nuovo inizio | Un grande salto per la mia carriera l’Inter Women è come…

Inter News 24 Detruyer, centrocampista dell’Inter Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’inizio di questo nuovo campionato di Serie A. Marie Detruyer, centrocampista belga classe 2004 dell’ Inter Femminile, si racconta nel corso di un’intervista pubblicata all’interno del Matchday Programme. Un racconto che rispecchia la sua crescita professionale e l’adattamento a un nuovo contesto, quello dell’ Inter Women, una squadra che, come evidenziato dalla stessa calciatrice, le ha permesso di fare un salto importante nella sua carriera. SFIDE – «Le sfide più grandi che ho affrontato nella mia carriera penso siano state gli Europei che abbiamo giocato quest’estate e anche arrivare qui all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

