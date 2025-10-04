Detenuto muore in carcere Il garante | Condizioni invivibili

Un 56enne detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli è morto ieri sera, stroncato da un infarto. A darne notizia è il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che questa mattina ha visitato il carcere di Poggioreale e il reparto nel quale ieri sera è morto il 56enne italiano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Detenuto muore in carcere. Il garante: "Condizioni invivibili" - La polemica: "In stanze con 10 persone impossibile anche aprire la finestra"

