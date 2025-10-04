Detenuto muore in carcere Il garante | Condizioni invivibili

Napolitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 56enne detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli è morto ieri sera, stroncato da un infarto. A darne notizia è il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che questa mattina ha visitato il carcere di Poggioreale e il reparto nel quale ieri sera è morto il 56enne italiano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: detenuto - muore

Detenuto muore dopo aver tentato il suicidio nel carcere di Brescia, la Garante: “Servono misure immediate”

Salerno, detenuto 58enne muore nel carcere di Fuorni

Salerno, detenuto muore in carcere: inutile l’intervento dei soccorsi

detenuto muore carcere garanteDetenuto muore in carcere. Il garante: "Condizioni invivibili" - La polemica: "In stanze con 10 persone impossibile anche aprire la finestra" ... Da napolitoday.it

detenuto muore carcere garanteNapoli, detenuto morto nel carcere di Poggioreale: ha avuto un arresto cardiaco - Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello in mattinata ha fatto visita nel carcere di Poggioreale, super affollato, erano presenti 2137 persone. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Muore Carcere Garante