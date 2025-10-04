Destinazione Dalmazia lungo le rotte del Lloyd austriaco tra gastronomia viaggi e storia marittima
Slow Food Trieste propone una serata presso l'Antica Trattoria Suban di Trieste, in puro spirito dalmata della convivialità, della condivisione, insomma dello stare bene assieme attorno a una tavola. il percorso di degustazione e di approfondimento “storico-culturale” al centro della serata ruota. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: destinazione - dalmazia
#Manifestazione in sostegno della popolazione di Gaza, possibili disagi di circolazione zona Dalmazia – Isolotto Oggi, venerdì 19 settembre alle ore 17, è in programma una manifestazione con corteo nelle zone tra piazza Dalmazia e piazza dell'Isolotto. La - facebook.com Vai su Facebook
Destinazione Dalmazia. lungo le rotte del Lloyd austriaco tra gastronomia, viaggi e storia marittima - Slow Food Trieste propone una serata presso l'Antica Trattoria Suban di Trieste, in puro spirito dalmata della convivialità, della condivisione, insomma dello stare bene assieme attorno a una tavola. Secondo triesteprima.it
Toscana Aeroporti potenzia le rotte: nuove destinazioni dal Vespucci di Firenze - Un weekend romantico in Costa Azzurra o una settimana di relax in Sardegna? Segnala lanazione.it