Nel panorama delle serie televisive di successo, Lost si distingue per la complessità della trama e l’approfondimento dei personaggi. Sebbene molti spettatori concentrino l’attenzione sui protagonisti apparsi dall’inizio, un personaggio chiave emerge come il motore narrativo più influente, anche se introdotto solo nella seconda stagione. La presenza di questa figura ha rivoluzionato la direzione dello show, contribuendo alla sua evoluzione in un’opera ricca di elementi di science fiction e narrazione innovativa. il ruolo e l’importanza di desmond hume in lost. l’ingresso di desmond e la svolta narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Desmond hume: il personaggio che ha rivoluzionato la trama di lost