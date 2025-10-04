Derby al ’Neri’ fra Virtus Faenza e Savio La capolista Fosso Ghiaia è a Modigliana
Le maggiori soddisfazioni per le ravennati di Prima arrivano dal girone G: il Fosso Ghiaia del bomber Filippo Frisari, già autore di tre reti in campionato, è al comando con 7 punti, assieme al Meldola. I bianconeri domani saranno ospiti del Modigliana al ’Cimatti’, con i padroni di casa che arrivano dal pesante 6-2 rimediato a Forlimpopoli. Sarà derby, allo stadio Neri, tra Virtus Faenza e Savio, terzo in classifica, ma reduce dallo 0-3 casalingo col Tozzona Pedagna. Nel girone F, sono alla ricerca della prima vittoria Stella Rossa e Cotignola: per quest’ultima sarà derby col Frugesport, mentre la seconda farà visita all’Olimpia Quartesana che arriva dalla vittoria col Centro Erika, impegnato in casa del Reno Molinella, una delle tre prime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
