Dentro le chat di Articolo 52 | Qui comandano gli italiani ai maranza bisogna sparare in testa
L’inchiesta sotto copertura di Backstair svela le chat di Articolo 52, gruppo che organizza pestaggi contro stranieri nelle periferie milanesi. Si definiscono “milizia anticrimine”, ma dietro le ronde c’è un disegno criminale razzista e strutturato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chat - articolo
[ARTICOLO] Chat di gruppo. Introdotto limite di 15 argomenti di discussione in contemporanea - LEGGI L'ARTICOLO di Francesco Conte - facebook.com Vai su Facebook
Dentro le chat di Articolo 52: “Qui comandano gli italiani, ai maranza bisogna sparare in testa” - L’inchiesta sotto copertura di Backstair svela le chat di Articolo 52, gruppo che organizza pestaggi contro stranieri nelle periferie milanesi ... Si legge su fanpage.it
Le ronde di "Articolo 52" mettono in fuga gli spacciatori - Nuovo blitz degli ‘Articolo 52’ mostrato in questo video ottenuto in esclusiva da ‘Il Giornale’ girato venerdì 28 marzo, intorno alla mezzanotte. Lo riporta ilgiornale.it