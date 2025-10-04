Dente Piaggio in panne L’Atelier nascerà altrove E resta in sospeso il parcheggio multipiano

Tra progetti disattesi, mai iniziati e mai completati, cambia di nuovo il progetto di sviluppo dell’ex Dente Piaggio. L’ Atelier della Robotica che doveva nascere dietro alla biblioteca comunale, lungo via del Fosso Vecchio, si sposterà in un edificio da progettare ex novo dove sarebbe dovuto nascere il parcheggio multipiano poi mai realizzato, in una parte dell’ex magazzino Ape, dove lo scorso anno è stata demolita la copertura in ferro. Una decisione che va a ridisegnare tutto il quadrante. Fiore all’occhiello di Pontedera per le eccellenze che vi operano e per il ruolo strategico che ha per la città, l’asse di viale Rinaldo Piaggio, che da tanti e troppi anni aspetta una riqualificazione totale per le condizioni in cui versa, sta vivendo uno dei momenti storici più difficili tra marciapiedi e asfalti inadeguati, la strada di collegamento con i parcheggi dell’ospedale (via Maestri del Lavoro) chiusa da anni così come i due parcheggi di fianco alla biblioteca fino ai progetti iniziati e mai conclusi con tanto di contenziosi aperti con le ditte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dente Piaggio in panne. L’Atelier nascerà altrove. E resta in sospeso il parcheggio multipiano

