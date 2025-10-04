Dennis Johnsen a Dazn | Inter? Può essere una motivazione Ecco cosa mi piace con Nicola

Inter News 24 Dennis Johnsen a Dazn. L’attaccante dei grigiorossi è intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva nel pre partita di Inter-Cremonese. Dennis Johnsen, attaccante della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del calcio d’inizio della sfida con l’ Inter, match valido per la settima giornata di Serie A 202526. L’attaccante norvegese, protagonista di un buon avvio di stagione, ha raccontato della sua libertà tattica sotto la guida di Davide Nicola, allenatore dei grigiorossi, e delle sue preferenze in campo. SUL RUOLO IN CAMPO – «Nicola mi lascia libero in campo, per questo mi piace giocare con lui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dennis Johnsen a Dazn: «Inter? Può essere una motivazione. Ecco cosa mi piace con Nicola»

In questa notizia si parla di: dennis - johnsen

Dennis Johnsen - X Vai su X

piu vedo come giochiamo, piu penso che solo un giocatore possa portare quella fiammata che serve davanti… Orgogliosamente, Vedova di Johnsen - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese, Johnsen a DAZN: "Oggi abbiamo grandi motivazioni, ma sarà difficile. Ruolo? Nicola mi lascia libero" - È Dennis Tørset Johnsen il giocatore della Cremonese che si presenta ai microfoni di DAZN prima dell'imminente match contro l'Inter: "Nicola mi lascia libero in campo, mi piace giocare come seconda pu ... Si legge su msn.com

Cremonese, Johnsen: “Partita difficile, speriamo di rimanere imbattuti. Nicola…” - Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A ... Secondo msn.com