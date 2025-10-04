C irca il 70% dei casi di demenza riguarda le donne, con un picco evidente nel periodo post-menopausale. È un dato che da solo spiega perché il tema della salute cerebrale femminile debba essere al centro dell’attenzione. Ne abbiamo parlato con la professoressa Maria Salsone, responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit del Policlinico San Donato, che ha appena tagliato il nastro del nuovo Brain Health Service dell’IRCCS, il primo in Europa a proporre un percorso di neurologia declinato al femminile: il progetto 3D – Diagnosi precoce del Disturbo soggettivo di memoria nella Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Demenza e memoria femminile: a San Donato il primo Brain Health Service in Europa