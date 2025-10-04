Delirium la spiegazione del finale del film con Topher Grace

Delirium è un film horror psicologico del 2018 con Topher Grace nel ruolo di Tommy Walker, un giovane appena uscito da un istituto psichiatrico dopo 20 anni. La causa della malattia mentale di Tommy risale a un trauma infantile, quando suo fratello maggiore Alex ( Callan Mulvey ) annegò una compagna di classe e lo costrinse ad assistere. Tormentato da allucinazioni e deliri, la salute mentale di Tommy è ulteriormente compromessa quando suo padre, il senatore Walker ( Robin Thomas ), con cui non ha rapporti, si suicida pochi giorni prima del suo rilascio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it