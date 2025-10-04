Delirium | analisi del finale con topher grace
Il film Delirium, prodotto nel 2018, si distingue come un esempio di cinema horror psicologico che esplora i confini tra realtà e illusione. La narrazione si concentra sulla figura di Tommy Walker, interpretato da Topher Grace, un giovane che, dopo aver trascorso vent'anni in un istituto psichiatrico, cerca di ricostruire la propria vita. Attraverso una trama intrisa di mistero e tensione, il film analizza le conseguenze di traumi infantili e segreti familiari oscuri, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche della mente disturbata. la casa come simbolo del trauma e della psiche disturbata.
