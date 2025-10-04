Del Piero sicuro | Juve Milan bel test per entrambe le squadre ma Allegri ha più pressione Yildiz? Vuole diventare un simbolo di questa società

Del Piero sicuro: «Juve Milan bel test per entrambe le squadre, ma Allegri ha più pressione». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Direttamente da New York, Alessandro Del Piero ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del big match di domani tra Juventus e Milan. Le sue dichiarazioni. JUVE MILAN – « Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale » CALENDARIO FITTO – « Il fatto che giochi la Champions League non comporta maggiore pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero sicuro: «Juve Milan bel test per entrambe le squadre, ma Allegri ha più pressione. Yildiz? Vuole diventare un simbolo di questa società»

