Del Piero | Juve Yildiz può diventare un simbolo Il Milan di Allegri è da scudetto

L'ex capitano bianconero: "Allo Stadium sarà un bel match, le squadre sono attrezzate per fare tutto. Agli attaccanti bianconeri servirebbe continuità. I rossoneri, senza coppe, possono vincere".

Del Piero alla Sanremese! Il figlio della leggenda della Juve sbarca in Serie D: tutti i dettagli sul trasferimento del classe 2007

Yildiz Juve, il migliore amico del talento bianconero lo racconta: «È innamorato di questo club, esultava già da bambino come Del Piero. È tutto perfetto per lui…»

Yildiz Juve, Cassano va contro corrente: «È buono per l’Italia ma non lo vedo trascinatore come facevano Del Piero, Zidane o Nedved. Un grande punto interrogativo…»

Del Piero: "Juve, Yildiz può diventare un simbolo. Il Milan di Allegri è da scudetto" - L'ex capitano bianconero: "Allo Stadium sarà un bel match, le squadre sono attrezzate per fare tutto.

Yildiz Del Piero, l'incontro a bordocampo che ha commosso i tifosi: il giovane turco interrompe il riscaldamento per salutare la leggenda bianconera Un'immagine che, pur senza bisogno di parole, ha fatto il giro del web.