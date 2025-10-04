Del Piero | Juve-Milan è un test vero Rossoneri da scudetto

Alessandro Del Piero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la sfida tra Juventus

Del Piero alla Sanremese! Il figlio della leggenda della Juve sbarca in Serie D: tutti i dettagli sul trasferimento del classe 2007

Yildiz Juve, il migliore amico del talento bianconero lo racconta: «È innamorato di questo club, esultava già da bambino come Del Piero. È tutto perfetto per lui…»

Yildiz Juve, Cassano va contro corrente: «È buono per l’Italia ma non lo vedo trascinatore come facevano Del Piero, Zidane o Nedved. Un grande punto interrogativo…»

A tutto Alex Del Piero: per l'ex capitano bianconero la squadra di Max Allegri è già da scudetto e agli attaccanti di Igor Tudor serve più continuità. Siete d'accordo? Come finirà Juve-Milan?

Yildiz sta spiccando il volo, Del Piero: "Non ha bisogno di consigli, vuole diventare il simbolo della Juve"

Del Piero lancia il Milan: "E' già da Scudetto perché ha qualità e solo il campionato" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex bandiera juventina Alessandro Del Piero ha parlato della sfida tra Juventus e Milan in programma domani sera all'Allianz

Del Piero: "Milan da scudetto, Yildiz vuol diventare un simbolo della Juve" - L'ex capitano bianconero sul big match dello Stadium: "Speriamo che Tudor metta sia prima che dopo i giocatori giusti"