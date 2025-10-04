Del Piero | Juve e Milan attrezzate per tutto ecco che partita mi aspetto

Juventus-Milan è alle porte. Alessandro del Piero, leggenda del calcio italiano a New York per la presentazione del pallone ufficiale del Mondiale 2026, parla così dell'imminente big match: "Sarà un bel test per entrambe per capire lo stato di maturazione delle squadre". E che dire poi del doppio impegno della Juvenuts? Del Piero non ha dubbi: "Non sempre vuol dire avere più pressione.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Del Piero: “Juve e Milan attrezzate per tutto, ecco che partita mi aspetto”

In questa notizia si parla di: piero - juve

Del Piero alla Sanremese! Il figlio della leggenda della Juve sbarca in Serie D: tutti i dettagli sul trasferimento del classe 2007

Yildiz Juve, il migliore amico del talento bianconero lo racconta: «È innamorato di questo club, esultava già da bambino come Del Piero. È tutto perfetto per lui…»

Yildiz Juve, Cassano va contro corrente: «È buono per l’Italia ma non lo vedo trascinatore come facevano Del Piero, Zidane o Nedved. Un grande punto interrogativo…»

A tutto Alex Del Piero: per l’ex capitano bianconero la squadra di Max Allegri è già da scudetto e agli attaccanti di Igor Tudor serve più continuità. Siete d’accordo? Come finirà Juve-Milan? ? Giacomo Detomaso - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz sta spiccando il volo, Del Piero: “Non ha bisogno di consigli, vuole diventare il simbolo della Juve” - X Vai su X

Del Piero: “Juve-Milan è un test vero. Rossoneri da scudetto” - Rossoneri da scudetto” Alessandro Del Piero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la sfida tra ... Segnala forzazzurri.net

Del Piero: "Agli attaccanti della Juve serve più continuità. Il Milan di Allegri è da scudetto" - L'ex capitano bianconero: "Allo Stadium sarà un bel match, le squadre sono attrezzate per fare tutto. Si legge su msn.com