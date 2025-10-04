Del Piero e il consiglio a Yildiz | Quando ci saranno momenti difficili…

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sta cercando di avere successo e lo sta facendo nel miglior modo possibile". Così Alessandro Del Piero, presente a New York per l'evento dedicato al nuovo pallone del Mondiale 2026, commenta la carriera alla Juventus di Kenan Yildiz, nuovo simbolo bianconero. E quando arriveranno momenti difficili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

del piero e il consiglio a yildiz quando ci saranno momenti difficili8230

© Gazzetta.it - Del Piero e il consiglio a Yildiz: “Quando ci saranno momenti difficili…”

In questa notizia si parla di: piero - consiglio

Qualità della vita e sicurezza a San Piero e La Vettola: 5 interrogazioni presentate in Consiglio comunale

Del Piero e il consiglio a Yildiz: “Quando ci saranno momenti difficili…” - Così Alessandro Del Piero, presente a New York per , commenta la carriera alla Juventus di Kenan Yildiz, nuovo simbolo ... Da msn.com

piero consiglio yildiz sarannoYildiz Juventus e quella rivelazione di Del Piero: l’ha detto a sorpresa sul futuro del 10 bianconero! Cosa è successo - Yildiz Juventus, l’ex capitano bianconero elogia il turco: l’attuale numero 10 ha l’atteggiamento giusto per scrivere la storia del club Un’investitura che vale più di ogni altra, una benedizione che ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Piero Consiglio Yildiz Saranno