Degustazioni cultura e turismo enogastronomico per celebrare l’aceto balsamico di Modena

( a skanews) – Porte aperte in 48 acetaie di Modena e provincia dal 28 settembre al 4 ottobre per l’ormai tradizionale appuntamento con Acetaie Aperte, l’evento giunto alla 24esima edizione e organizzato da «Le Terre del Balsamico», che permette a curiosi ed appassionati di toccare con mano la realtà produttiva dell’”oro nero”. Un format, quello del turismo esperienziale legato all’enogastronomia e soprattutto ai prodotti Dop e Igp, sempre più amato dagli italiani. L'aceto di mele fa dimagrire? Tutte le proprietà della bevanda. guarda le foto Federico Desimoni, direttore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp: «Siamo a Modena, con Acetaie Aperte 2025 festeggiamo non solo l’aceto balsamico di Modena Igp e l’aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, ma il territorio modenese, unendo queste due eccellenze a un’eccellenza culturale del nostro territorio: il canto lirico, il festival del Bel Canto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Degustazioni, cultura e turismo enogastronomico per celebrare l’aceto balsamico di Modena

In questa notizia si parla di: degustazioni - cultura

Frutta, degustazioni, cultura e divertimento: torna 'Pesche in festa' e si celebra anche l'azdora

Frutta, degustazioni, cultura e divertimento: torna 'Pesche in festa' e si celebra anche l'azdora

Cultura enogastronomica a Vinci con "Le notti del vino": quattro serate di degustazioni, spettacoli e cinema a tema durante il mese di agosto

Degustazioni, confronti, cultura e nuove prospettive per l’enologia siciliana ad un evento intenso e partecipato, in cui la curiosità e la passione del pubblico sono state le vere protagoniste https://www.siciliareport.it/wine-food/a-catania-bianchi-di-sicilia-iii-edizi - facebook.com Vai su Facebook

Reggio al centro del turismo enogastronomico. VIDEO - REGGIO EMILIA – Per tutto il territorio regionale ma soprattutto per Reggio una preziosa opportunità per promuovere, commercializzare e posizionare sul mercato internazionale la propria offerta turist ... Come scrive reggionline.com

10 destinazioni top per il turismo enogastronomico: una è in Italia - Il turismo enogastronomico è in crescita: le persone apprezzano sempre di più l’idea di poter visitare i luoghi e scoprire quelle che sono le specialità locali. Da siviaggia.it